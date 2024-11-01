edición general
Juristas ven un posible fraude de ley del Gobierno al declarar secreto el papel de Zapatero en Plus Ultra

Consideran que la relación del expresidente con la operación «es una información de interés público». El Gobierno declaró «secreto» en 2022 el papel de Zapatero en el rescate de Plus Ultra. El jueves fueron los letrados del Congreso los que no veían claro que el decreto invocado por el Ejecutivo para no responder y guardar bajo llave actuaciones políticas y no financieras. Este viernes eran expertos en derecho constitucional los que lanzaban la alerta. «El núcleo de la respuesta podría ser un fraude de ley porque, efectivamente, hay una norma q

woody_alien
Juristas ¿Qué juristas son esos? Veamos ...

Daniel Berzosa, ultacatólico, colaborador de ABC, OKDarío, ElToro, COPE - raed.academy/academicos/dr-daniel-berzosa-lopez/
Carlos Vidal, ultracatólico, columnista de ABC - www.abc.es/espana/carlos-vidal-prado-decision-respalda-deslealtad-cons
Ibor Fernandes, ultracatólico, columnista del…   » ver todo el comentario
CharlesBrowson
no se vale, no se vale, no se puede mirar ñiññiñi salvado para siempre, vociferan con los dedos en los oidos y cerrando los ojos, intentando el fallido mantra si no veo, no escucho, no existe
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
@Esteban_Rosador la noticia está en abierto, se lee perfectamente  media
#3 Leon_Bocanegra
#2 No se yo...  media
comadrejo #12 comadrejo *
#2 Deben detectar su pelaje o el mio.  media
XtrMnIO #6 XtrMnIO
La basura derechosa va con todo aunque , pero cuidado, que no se investigue el entorno de Aznarín, o el de Carbonilla o el de Fakejoo o el de la Marquesa de Quirones...
#9 odissey
#6 ojala vayan palante: aznarin, mr. x, la marquesa, m.rajoy, bobosolemne, perro y si quereis desenterrar a suarez también. El proximo igual se lo piensa
Malinke #11 Malinke
Y lo que hay del PP y ni siquiera es secreto que ya hace años que se se saben los audios, ¿qué ven los juristas?
Ovlak #5 Ovlak
Si nos ponemos exquisitos todos los secretos oficiales son potenciales fraudes de ley, o ilegalidades, o cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Y hasta ahí puedo opinar, porque como el envío no se puede leer desconozco los argumentos de los presuntos juristas. Incluso quienes son los presuntos juristas.
#7 Marisadoro
#5 ¿Los que juran son juristas?
Spirito #1 Spirito
J.M. Rajoy está de acuerdo.
NATOstrófico
Muro de pago.
Muro de pago.
