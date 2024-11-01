edición general
Los juristas avisan de que la regularización será ilegal si excede la ley de extranjería

El Gobierno puede establecer requisitos que complementen lo dispuesto en esa norma, pero «nunca obviar lo que en ella se incluye», alertan

Ovlak
Los juristas "avisan" de que un real decreto no puede enmendar una ley orgánica. Y para esto hace falta ser jurista. Bueno, hace falta ser periodista del ABC para hacer sensacionalismo de algo tan obvio.
2 K 24
DocendoDiscimus
"Pero", añadieron "si no excede la ley de extranjería, entonces será legal".
0 K 10

