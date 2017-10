Jupiter's Moon: La ganadora de Sitges 2017

Una historia de género fantástico sobre los refugiados. 'Jupiter's Moon' cuenta la historia de un joven inmigrante que es disparado cuando intentaba pasar la frontera de forma ilegal. Herido y aterrorizado, descubre que ahora tiene la capacidad de levitar, lo cual no impide que sea encerrado en un campo para refugiados. Eso sí, no tarda en escapar de allí con la ayuda de un doctor que está interesado en explorar ese increíble habilidad suya, pero su huida no será nada sencilla, pues el director del campo hará todo lo posible por dar con ellos.