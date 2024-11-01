·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7583
clics
Descubren cómo retrasar el alzhéimer de una forma muy sencilla tras estudiar a 300 personas durante 14 años
5922
clics
El ‘Plan Feijóo’ que ya existía: Puente se mofa del líder del PP con un zasca viral
5867
clics
Las arañas de las cuevas del azufre construyen una ciudad arácnida y la telaraña más grande jamás vista (Eng)
4614
clics
El despido de los putos genios
6404
clics
VÍDEO | El peor fracaso de Alfonso Serrano: así ha intentado demostrar que se trabaja en el Senado
más votadas
496
Cargos y afines al PP emprenden una campaña de acoso a las víctimas de la dana por redes sociales
481
Díaz-Ayuso inyecta millones de euros en el Grupo Quirón desde que gobierna
361
Antón Losada le descubre una "tercera opción" al novio de Ayuso tras el "o me voy o me suicido": "Alberto, no estás solo"
496
Varios periodistas ratifican en el Supremo que conocieron la confesión de la pareja de Ayuso antes que el fiscal general
323
"No queda casi nada en pie": la BBC entra a Gaza por primera vez desde el fin de la ofensiva de Israel en el territorio palestino
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
7
clics
Junts dice no a todo
Los de Junts aseguran que votaran NO a toda propuesta del gobierno sin siquiera analizarla.
|
etiquetas
:
junt
,
gobierno
,
confrontacion
3
1
3
K
4
politica
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
3
K
4
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
rob
Duplicada.
www.meneame.net/story/junts-eleva-tension-sobre-gobierno-anuncia-no-to
1
K
24
#3
Cuchifrito
*
Vamos que va a empezar a hacer lo mismo que el PP y Vox. Tampoco es una gran sorpresa.
0
K
11
#4
arturios
[off topic]Yo obligaría a que las abstenciones, votos en blanco, nulos, etc... cubriesen el número de escaños correspondientes a su porcentaje y que votase siempre en contra del gobierno y la oposición, que se pongan el resto de acuerdo para dirigir el país.[/off topic]
Los de Junts no pueden votar a favor del Pp, pero ¡como les gustaría que volviesen! contra ellos se vivía mejor.
0
K
10
#2
Estoeslaostia
Grandes.
Si fuera catalaaang....mi voto atufado garantizado.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/junts-eleva-tension-sobre-gobierno-anuncia-no-to
Los de Junts no pueden votar a favor del Pp, pero ¡como les gustaría que volviesen! contra ellos se vivía mejor.
Si fuera catalaaang....mi voto atufado garantizado.