Junts dice no a todo

Los de Junts aseguran que votaran NO a toda propuesta del gobierno sin siquiera analizarla.

Vamos que va a empezar a hacer lo mismo que el PP y Vox. Tampoco es una gran sorpresa.
[off topic]Yo obligaría a que las abstenciones, votos en blanco, nulos, etc... cubriesen el número de escaños correspondientes a su porcentaje y que votase siempre en contra del gobierno y la oposición, que se pongan el resto de acuerdo para dirigir el país.[/off topic]

Los de Junts no pueden votar a favor del Pp, pero ¡como les gustaría que volviesen! contra ellos se vivía mejor.
Grandes.
Si fuera catalaaang....mi voto atufado garantizado.
