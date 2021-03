Junts deja en el aire una investidura de Aragonès a la primera

A tres días de la sesión de investidura, en la que el republicano Pere Aragonès se someterá a la votación del Parlament para ser el nuevo 'president', Junts per Catalunya deja en el aire su apoyo. De momento. La exigencia a cambio de un acuerdo se basa en dos cuestiones: pilotar los cuantiosos fondos europeos de reconstrucción (Next Generation EU) y, sobre todo, que el 'expresident' Carles Puigdemont lidere toda la estrategia independentista, al frente del Consell per la República.