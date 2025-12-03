Junts considera "irreversible" la ruptura con el PSOE tras "las múltiples mentiras de Zapatero" a Puigdemont en Suiza

Da por incumplidos la "práctica totalidad" de los 13 acuerdos, entre pactos de la legislatura y compromisos del 'Acuerdo de Bruselas': desde el "reconocimiento nacional" a la aplicación de la amnistía "por orden de Sánchez a Pumpido".
Que si junts cuando rompe, rompe.
Que si junts ha roto, pero no ha roto porque aún hay tiempo de negociar.
Que si el gobierno ha demostrado que no es que no pudieran, es que no podían
Y ni media palabra sobre lo de Zapatero y Puigdemon
Peter Jey en estado puro.
La culpa es mía por darle una oportunidad a este medio. La primera vez que entro... Y la última.
Amnistía y aplicación judicial plena: El pacto incluye el compromiso explícito del PSOE de garantizar que la Ley de Amnistía se aplique de forma efectiva a todos los investigados por el procés, incluido Carles Puigdemont, aunque estuviera imputado por terrorismo. El Gobierno se comprometió a dar instrucciones al fiscal general y a los fiscales para no obstaculizar la…
Ahora se han dado cuenta y en lugar de defender lo que han conseguido prefieren quedar como unos ineptos a los que han engañado. Sus votantes (cada vez menos) estaran encantados.
Esto puede perjudicar a mucha gente, pero mirad, a mi, como hombre heterosexual nacido en Andalucía, que trabaja por cuenta propia y que no está en riesgo de exclusión social,…