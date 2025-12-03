edición general
Junts considera "irreversible" la ruptura con el PSOE tras "las múltiples mentiras de Zapatero" a Puigdemont en Suiza

Da por incumplidos la "práctica totalidad" de los 13 acuerdos, entre pactos de la legislatura y compromisos del 'Acuerdo de Bruselas': desde el "reconocimiento nacional" a la aplicación de la amnistía "por orden de Sánchez a Pumpido".

#2 Leon_Bocanegra *
Virgen del amor hermoso, pero que puta mierda de noticia.
Que si junts cuando rompe, rompe.
Que si junts ha roto, pero no ha roto porque aún hay tiempo de negociar.
Que si el gobierno ha demostrado que no es que no pudieran, es que no podían


Y ni media palabra sobre lo de Zapatero y Puigdemon
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Peter Jey en estado puro. xD
#4 Leon_Bocanegra
#3 y ahora entro otra vez y me pide suscripción! xD xD

La culpa es mía por darle una oportunidad a este medio. La primera vez que entro... Y la última.
Barney_77 #5 Barney_77
Para el que no conozca que se firmo en el famos acuerdo de Bruselas entre un profugo y el partido del gobierno:

Amnistía y aplicación judicial plena: El pacto incluye el compromiso explícito del PSOE de garantizar que la Ley de Amnistía se aplique de forma efectiva a todos los investigados por el procés, incluido Carles Puigdemont, aunque estuviera imputado por terrorismo. El Gobierno se comprometió a dar instrucciones al fiscal general y a los fiscales para no obstaculizar la…   » ver todo el comentario
Catacroc #7 Catacroc
#5 y básicamente, siendo una carta a los reyes magos se hizo como a los niños, se les dijo que si a todo y adelante. Y los de Junts fueron pesoizados.
Ahora se han dado cuenta y en lugar de defender lo que han conseguido prefieren quedar como unos ineptos a los que han engañado. Sus votantes (cada vez menos) estaran encantados.
#1 doramono *
no debería sorprenderse, todos los políticos mienten
angelitoMagno #8 angelitoMagno
Yo creo que ante la imposibilidad de aprobar presupuestos, Pedro Sánchez debería adelantar elecciones, que salga un gobierno de PP/VOX que ilegalice a Junts y "condene" a Puigdemont a morir en el exilio y mientras tanto Sánchez viviendo en New York tan tranquilo en no se que mierdas que le puedan dar en la ONU.

Esto puede perjudicar a mucha gente, pero mirad, a mi, como hombre heterosexual nacido en Andalucía, que trabaja por cuenta propia y que no está en riesgo de exclusión social,…  media   » ver todo el comentario
#9 okeil
A ver si deciden apoyar al PP en la moción de censura y ya le quitamos toda la credibilidad a ambos, rompemos España y alzamos a ETA al cargo de reinona de España
#10 Borgiano
Estos son los de la "mayoría progresista" que decía Sánchez que le legitimaban para gobernar.
#11 Barriales
#10 no, esos son bazofia supremacista catalana. Igualita que la que tú, defiendes en España.
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
subliminalmente, traete vaselina a raudales que hay festival de fist fucking pero disimula
