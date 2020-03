La Junta recomienda cerrar todos los comercios, playas y parques de Andalucía por el coronavirus

Debido al coronavirus y tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, el Gobierno de Juanma Moreno ha acordado aconsejar el cierre de todos los comercios de Andalucía que no sean esenciales. Centros de ocio, bares, gimnasios, discotecas, teatros o cines entran dentro de esta categoría. Fuera quedan los comercios de alimentación, farmacias o estaciones de servicio. Se trata de una recomendación, no de una orden, porque, como ha reconocido el propio Marín, el la Junta de Andalucía no tiene la competencia para obligar a los comercios.