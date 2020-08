La Junta pide autorización judicial para confinar dos municipios de Valladolid afectados por un brote de Covid-19

La Junta de Castilla y León prepara el confinamiento de los municipios vallisoletanos de Íscar y Pedrajas de San Esteban, de donde no se podrá salir y tampoco entrar sin un motivo justificado. Así se desprende de una orden firmada por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, el pasado viernes, pero que no entrará en vigor hasta que se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León. Ello no ocurrirá hasta el juzgado de guardia al que ha acudido el Ejecutivo autonómico autorice el confinamiento que tendrá una duración, al menos, de 14 días.