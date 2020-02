La Junta Electoral propone dejar sin sanción al PP por enviar millones de SMS en campaña

La Junta Electoral Central (JEC) analizará próximamente si sanciona al PP por el envío de millones de SMS pidiendo el voto para Pablo Casado poco antes de las elecciones del 10-N. El caso fue denunciado por la Agencia Española de Protección de Datos, pero el instructor no aprecia que vulnerase la ley electoral. Considera que aunque no llevaba la advertencia obligada de que era un mensaje electoral, su contenido era tan evidente que no hacía falta y cree que el PP no usó datos de electores porque compró números anonimizados.