La Junta Electoral Central (JEC) ha frenado este martes el debate que se iba a celebrar en Antena 3 con cinco candidatos, entre ellos Felipe VI, con el argumento de que se incumple el principio de proporcionalidad, ya que el Rey no tiene suficiente representación parlamentaria. Así, Su Majestad, que obtuvo el 0,0% de los votos en los últimos comicios, no podría estar en un debate al que no acudiesen otras formaciones con mayor representación.