La Junta de Andalucía no solicitó las ayudas del Gobierno a colectivos vulnerables de las que lamenta estar excluida

"Machaque", "maltrato", "atropello", "intolerable". El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, no ahorró en descalificaciones al Gobierno central al informar de que Andalucía no había sido beneficiada de una línea de subvenciones por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, la cuestión es que Andalucía no ha recibido ni un euro en este sentido porque no había presentado proyecto alguno, según han confirmado a este medio fuentes ministeriales.