Juncker dice que la UE no reabrirá el acuerdo del Brexit y May lo sabe

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó el miércoles que dirá a la primera ministra británica, Theresa May, cuando viaje a Bruselas el jueves que el acuerdo de retirada de la UE con Reino Unido no puede ser renegociado. “El Brexit no es una cuestión bilateral entre la República de Irlanda y Reino Unido”, dijo Juncker en una conferencia de prensa con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar. “Es un asunto europeo y por ello no podemos aceptar la idea de que el acuerdo de retirada pueda reabrirse.