Julio Anguita: "Llarena me ha convencido de que hay presos políticos" (CAT)

El ex secretario de Izquierda Unida ha cargado contra la privación de salir de la cárcel en el número 2 de Juntos por Cataluña, Jordi Sánchez, para asistir al pleno de investidura: "Sánchez no ha sido sentenciado y un juez no puede alegar que el candidato pertenece a JxCat, un partido que quiere la independencia ". En la misma línea, ha subrayado que "aspirar a la independencia tampoco es un delito". Según Anguita sólo habría delito "si esta independencia se hiciera con acciones violentas".