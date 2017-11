Julia Otero, la última en alzar la voz contra el independentismo

Julia Otero se ha sumado al elenco de periodistas catalanes que ha criticado la situación vivida en Cataluña, con la salvedad de que Otero no es nacida en esta comunidad, sino que reside allí desde los tres años. No obstante, la conductora de Julia en la Onda, de Onda Cero, no ha dudado en arremeter contra el Govern de Carles Puigdemont.