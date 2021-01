A juicio un individuo acusado de intentar matar a un policía

La Fiscalía pide 9 años y 5 meses de cárcel, mientras que la acusación particular (SUP) reclama 17 años y medio. La Audiencia Provincial de La Coruña juzgará entre hoy y mañana a un individuo acusado de intentar matar a un policía mientras se encontraba detenido en los calabozos de la Comisaría de Lonzas, al tratar de huir de la misma. El acusado responde a las iniciales de E. H., y tiene múltiples antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia. Los hechos ocurrieron el 11 de febrero de 2019.