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El juicio a la familia Pujol por la fortuna oculta en Andorra quedará hoy visto para sentencia

Los abogados de los exdirectivos de las constructoras que se sientan en el banquillo de los acusados en el juicio a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley defenderán que sus clientes no pagaron comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas en Catalunya y justificarán por qué facturaron millones de euros a las empresas de Jordi Pujol Ferrusola. Salvo imprevisto de última hora, el calendario fijado por el tribunal de la Audiencia Nacional se cumplirá y este jueves el juicio quedará visto para sentencia.

| etiquetas: judicial , enriquecimiento ilícito , familia pujol , andorra
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