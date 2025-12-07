edición general
Juguetes con IA generativa: una realidad que trae innovación y riesgos

La industria ya ofrece dispositivos que conversan, reconocen la voz y personalizan experiencias. El juego infantil es el espacio donde los niños experimentan, inventan reglas y construyen su visión del mundo. Juegan para divertirse, aprender o desarrollar capacidades. A lo largo de los años, la tecnología ha transformado el sector del juguete, pero la llegada de la inteligencia artificial generativa supone un cambio de paradigma. Se trata de muñecos o de peluches que conversan con los niños a través de la IA

Gry #3 Gry *
Ya. No. Ni de coña. Los críos ya tienen el cerebro lo suficientemente trallado con los móviles como para que encima tengan amigos imaginarios que les responden en voz alta.
jonolulu #1 jonolulu
Qué cosa más siniestra
Antipalancas21 #2 Antipalancas21 *
#1 Son los juguetes estrella de regalos estos reyes, hasta la escuálida Barbie la sacan con IA ya.
#4 Galton
Black Mirror: "Rachel, Jack and Ashley Too"
