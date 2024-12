Jugar para sobrevivir: los niños y la innovación durante la Pequeña Edad de Hielo en Groenlandia (ENG)

Groenlandia es la isla más grande del mundo, pero sólo una estrecha franja de tierra entre el hielo interior y el mar es habitable. Sin embargo, los nórdicos decidieron establecerse aquí alrededor del año 986 d . C. Durante el siglo XI d. C. , los inuit precontacto se trasladaron a Groenlandia desde el norte de Alaska a través de Canadá. Aunque las dos culturas se enfrentaron a los mismos cambios climáticos durante la Pequeña Edad de Hielo, los inuit prosperaron, mientras que los nórdicos no, por múltiples causas.