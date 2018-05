¿Jugar o innovar?...Montoro lo tiene claro

Se trata de elegir. Y no siempre se acierta. Lo mismo en la vida que en la política, e incluso en la política económica. Fijémonos en el Gobierno y en el ministro Montoro que no tiene dudas. Por eso ha propuesto en el proyecto de Presupuestos Generales de 2018 reducir los impuestos del juego 'online' en lugar, por ejemplo, de volcar los mejores esfuerzos no ya en mejorar, sino en dar la vuelta a la preocupante situación de la investigación, el desarrollo y la innovación en España. Para Montoro, en este país somos más de jugar que de innovar