Un jugador de waterpolo del CN Terrassa denuncia homofobia durante un partido

Gutiérrez explica que vivió un "episodio de homofobia" cuando un jugador del Sabadell, del que no quiso dar su nombre, le llamó "maricón" durante el partido. "No he querido darle importancia porque todos decimos cosas a 200 pulsaciones de las que luego nos arrepentimos. Pero al término del partido yo no he querido darle la mano por eso que me había dicho y me ha vuelto a llamar maricón", apuntó.