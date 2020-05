Un jugador de la NFL denuncia acoso y agresión sexual por una mujer en un avión

El deportista ha decidido mantener el anonimato y ha presentado una demanda contra la compañia ya que, según él, en ningún momento se hizo lo posible para evitar dicho acoso y agresión ya que las azafatas no actuaron convenientemente en el vuelo y la compañía aérea no colaboró con las autoridades. Según el relato del jugador, la mujer estaba bajo los efectos de unas pastillas y cuenta que le agarró del pene, le toqueteó los muslos y le arrancó la mascarilla protectora. Todo habría ocurrido el 10 de febrero y las azafatas no habrían actuado.