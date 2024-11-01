Una jueza procesa a Vito Quiles por calumnias: acusó a Rubén Sánchez de pederastia, proxenetismo, extorsión, estafa y amenazas de muerte

La magistrada instructora de la causa abierta tras la querella presentada en octubre de 2022 por el secretario general de FACUA, el periodista Rubén Sánchez, ha dictado un auto por el que procesa al agitador de extrema derecha Vito Zoppellari Quiles al considerar que «el conjunto de mensajes y vídeos» objeto de la investigación «es intolerable al deber ético y profesional del periodismo, desamparado por el derecho a la libertad de expresión, revistiendo indiciariamente los hechos caracteres de injurias y calumnias delictivas».