edición general
10 meneos
12 clics
Una jueza procesa a Vito Quiles por calumnias: acusó a Rubén Sánchez de pederastia, proxenetismo, extorsión, estafa y amenazas de muerte

Una jueza procesa a Vito Quiles por calumnias: acusó a Rubén Sánchez de pederastia, proxenetismo, extorsión, estafa y amenazas de muerte

La magistrada instructora de la causa abierta tras la querella presentada en octubre de 2022 por el secretario general de FACUA, el periodista Rubén Sánchez, ha dictado un auto por el que procesa al agitador de extrema derecha Vito Zoppellari Quiles al considerar que «el conjunto de mensajes y vídeos» objeto de la investigación «es intolerable al deber ético y profesional del periodismo, desamparado por el derecho a la libertad de expresión, revistiendo indiciariamente los hechos caracteres de injurias y calumnias delictivas».

| etiquetas: vito quiles , rubén sánchez , juicio
8 2 0 K 98 actualidad
2 comentarios
8 2 0 K 98 actualidad
Asimismov #1 Asimismov
Es que no todo es juez de naranja, juez de limón y tónica juez, también hay juezas.
0 K 12
zogo #2 zogo
4 años más tarde. Y habrá que ver por cuanto les sale, y si no sale a cuenta.

Estás cosas debería ser obligatorio corregir publicando lo contrario en el mismo formato, y más tiempo.
0 K 11

menéame