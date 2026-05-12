Una jueza investiga a Vito Quiles por viajar en el Ave de Alicante a Madrid sin pagar todo el trayecto

Una magistrada de Alicante le ha imputado por haber viajado de forma recurrente en el AVE desde la provincia hasta Madrid sin haber abonado la totalidad del trayecto. El caso estalló el pasado verano, al trascender que Quiles habría sido sorprendido en el tren de alta velocidad con un billete que solo cubría el tramo hasta Albacete, a pesar de que su destino final era la capital.