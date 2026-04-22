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La jueza imputa a quince personas por el escándalo de Les Naus de Alicante, entre ellas la exconcejala de urbanismo, Rocío Gómez, Pérez-Hickman y diez dueños de viviendas protegidas

Comienzan las imputaciones judiciales por el escándalo de las viviendas protegidas en el residencial Les Naus de Alicante. La magistrada que investiga las presuntas irregularidades en las polémicas adjudicaciones ha citado a declarar, en calidad de investigados, a un total de quince personas, entre las que se encuentran representantes políticos del PP, altas funcionarias del Ayuntamiento, técnicos municipales y una decena de propietarios de viviendas de la polémica urbanización en Playa de San Juan.

| etiquetas: escándalo viviendas , ayuntamiento de alicante , vpp , imputaciones
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