·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6705
clics
El vídeo de TVE sobre Israel y Eurovisión que se ha hecho viral fuera de España: "I love you, Spain!"
5307
clics
Chicas Bond: Fotos de las mujeres icónicas que se enamoraron de 007 en la gran pantalla (ENG)
6268
clics
MALEMÁTICAS CCXCIX: gráficos que parecen realizados por un mono borracho
5899
clics
Un estudiante crea, tras meses plegando papel, un origami indestructible que puede soportar el equivalente a 10.000 veces su propio peso
4830
clics
El colapso de la AMOC provocaría una sequía extrema en Europa
más votadas
541
El vídeo de TVE sobre Israel y Eurovisión que se ha hecho viral fuera de España: "I love you, Spain!"
503
El Gobierno de Ayuso ya no publica las actas de sus reuniones con Quirón y Ribera Salud ni las auditorias a sus hospitales
320
Muere Jorge Martínez, líder de Ilegales
500
"Dos joyas. Ella y él": Óscar Puente sobre el jefe antidroga de Valladolid detenido por quedarse con parte de los alijos de droga y su mujer concejal del PP
428
Una niña de un año, asesinada por un francotirador israelí en Gaza este fin de semana
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
25
clics
La jueza de la dana vuelve a citar al jefe de Gabinete de Mazón tras conocerse los whatsapps en los que daba órdenes a Pradas
La magistrada cita a la mano derecha de Carlos Mazón "nuevamente y a la mayor brevedad", este próximo 12 de diciembre
|
etiquetas
:
mazón
,
dana
,
pradas
11
3
0
K
97
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
0
K
97
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
CharlesBrowson
Es lo bueno de este procedimiento, aunque no puedan procesar al infame Mazon por estar aforado, estan retratando y cercando al ejercito de infraseres que pululan alrededor de estos cargos, muchas veces aun mas criminales, peligrosos e incompetentes que su jefe (sin querer justificarlo ni minimizar el daño criminal que hace)
1
K
23
#3
pepel
*
Relacionada:
www.meneame.net/story/acusacion-pide-jueza-dana-recupere-whatsapps-maz
0
K
20
#2
pitercio
Este no está blindado ¿no? Ya les veo preparando una maniobra urgente para esconderle y forrarle el riñón.
0
K
12
#4
Albarkas
#2
Dirán que el pavo este no tenía autoridad sobre Pradas y que se lo coma ella que para eso cobraba como responsable.
Mientras, el mierda este hace y deshace y si no está atenta la jueza se irá de rositas.
0
K
16
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Mientras, el mierda este hace y deshace y si no está atenta la jueza se irá de rositas.