La jueza de la dana vuelve a citar al jefe de Gabinete de Mazón tras conocerse los whatsapps en los que daba órdenes a Pradas

La magistrada cita a la mano derecha de Carlos Mazón "nuevamente y a la mayor brevedad", este próximo 12 de diciembre

| etiquetas: mazón , dana , pradas
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Es lo bueno de este procedimiento, aunque no puedan procesar al infame Mazon por estar aforado, estan retratando y cercando al ejercito de infraseres que pululan alrededor de estos cargos, muchas veces aun mas criminales, peligrosos e incompetentes que su jefe (sin querer justificarlo ni minimizar el daño criminal que hace)
pitercio #2 pitercio
Este no está blindado ¿no? Ya les veo preparando una maniobra urgente para esconderle y forrarle el riñón.
#4 Albarkas
#2 Dirán que el pavo este no tenía autoridad sobre Pradas y que se lo coma ella que para eso cobraba como responsable.
Mientras, el mierda este hace y deshace y si no está atenta la jueza se irá de rositas.
