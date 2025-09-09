edición general
El juez del Supremo sienta en el banquillo al fiscal general del Estado y rechaza suspenderle de sus funciones

Le requiere para que preste fianza de 150.000 euros a fin de asegurar las responsabilidades económicas en caso de condena

BARCEL0NÍ #1 BARCEL0NÍ
No perdamos la perspectiva: esto es por supuestamente haber filtrado un email de un delincuente fiscal, que antes de ser filtrado ya tenían muchos periodistas, email al que también tuvieron acceso 40 personas más.

Y mientras tanto a la jueza que quería investigar el uso indebido de información altamente confidencial de Hacienda por parte de Montoro y el PP para amilanar a opositores le paran la pieza separada que quería abrir.
Bretenaldo #5 Bretenaldo
#1 y por haber hecho un borrado de sus dispositivos alegando como pretexto que se trataba de un protocolo habitual (el cual se comprobó que, en realidad, no existía), entre otros indicios.
PaulDurden #6 PaulDurden
#5 Estaba leyendo la noticia y eso no lo encuentro.
Bretenaldo #9 Bretenaldo
#6 pero sí lo dice el auto: “el investigado, a diferencia de la investigada, ha hecho desaparecer de sus dispositivos móviles cuanta información pudiera haber en ellos, lo que, al ser así, gracias a ese aseguramiento de prueba que se tuvo presente desde el primer momento, podría haber permitido acceder a una información, presumiblemente relevante, como apunta a ello la propia circunstancia de hacerla desaparecer, quedando, con ello, frustrada una parte de la investigación que podría haberse…   » ver todo el comentario
PaulDurden #10 PaulDurden
#9 Pero también está imputado por eso?
Bretenaldo #12 Bretenaldo
#10 el juicio oral está abierto, por lo que no solamente está imputado (investigado) sino formalmente acusado. El borrado de los correos no es un delito en sí, pero sí un indicio de que la información eliminada podría serle perjudicial. Si no fuese así, ¿por qué la borraría?
Dene #15 Dene
#12 "por qué borrarla"???
porque si no en 3 días estaban en los mass mierda de la derechona noticias como donde había comido hace 3 años, con quien se había visto o la marca de pañales que usa...
porque la policía judicial es un nido de corrupción al servicio de "quien pueda hacer" que filtra todo lo filtrable y mas.. aunque no tenga qeu ver con el asunto.
anda que no es una buena razón
#17 chavi
#12 Podría.... o no.

La borraría porque cuando desempeñas un cargo de este tipo y el teléfono contiene datos delicados hacerlo es una buena política
PaulDurden #19 PaulDurden
#12 Ah, es que según me pareció por tu primer comentario sí lo estaba.
#11 CarlosSanchezDiaz
#9 cómo vas a dejar en manos de la UCO el móvil del fiscal general del estado? En qué cabeza cabe? Para que como es habitual se filtre todo? Se difunda a los cuatro vientos sin ninguna responsabilidad por parte de nadie. Que en ese móvil hay información confidencial.
Haber borrado el móvil es un indicio de profesionalidad.
#18 chavi
#11 Es exactamente por eso que el juez le pide a Begoña todos sus emails desde 2018.

Busca fotopollas
Dene #13 Dene
#5 teniendo en cuenta que cualquier cosa que tienen "ciertas policías" aparece siempre publicado en "ciertos medios" aunque no tenga nada que ver con el caso investigado.... pues que quieres que te diga, es de lo poco razonable que ha hecho el gafitas. y mas si no había ninguna orden de entregarlo, claro, si no, sería un delito.
sotillo #14 sotillo
#5 Pre texto
#16 chavi *
#5 Exscto. Por hacer un borrado periódico de un dispositivo con información confidencial propia de su cargo.

Algo que no es delito
#2 Leon_Bocanegra
#0 es duplicada, pero con esas etiquetas no hay quien la encuentre. Lo que nos lleva a qué tb es microblogging
#4 Kikoncito
#2 Llevas razón pero es gracioso.
#8 Emotivo *
El mundo al revés.
Se puede hablar sin lugar a equívocos de justicia injusta.
