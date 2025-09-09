·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10272
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
4904
clics
La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"
6327
clics
Nunca más ¿para todos?
7849
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
4477
clics
Así es el dibujo de una mujer desnuda que Trump dedicó a Epstein por su 50 cumpleaños
más votadas
308
La Fiscalía renuncia a acusar a David Bravo en la causa por malos tratos frente a su expareja, procesada por sustracción ilegal de menores
277
El Gobierno da luz verde a la nueva ley antitabaco, que prohibirá fumar en terrazas
487
Vingegaard, líder de La Vuelta, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”
352
Israel responde a Sánchez acusando al Gobierno español de "antisemita" y "corrupto" y prohibiendo la entrada al país a dos ministras
418
Los bomberos de la BRIF, en La Revuelta
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
31
clics
Este envío podría ser
duplicada
Asegúrate
antes de menear
El juez del Supremo sienta en el banquillo al fiscal general del Estado y rechaza suspenderle de sus funciones
Le requiere para que preste fianza de 150.000 euros a fin de asegurar las responsabilidades económicas en caso de condena
|
etiquetas
:
ayuso
,
corrupcion
,
perrosanxe
7
2
11
K
-12
actualidad
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
11
K
-12
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
BARCEL0NÍ
No perdamos la perspectiva: esto es por supuestamente haber filtrado un email de un delincuente fiscal, que antes de ser filtrado ya tenían muchos periodistas, email al que también tuvieron acceso 40 personas más.
Y mientras tanto a la jueza que quería investigar el uso indebido de información altamente confidencial de Hacienda por parte de Montoro y el PP para amilanar a opositores le paran la pieza separada que quería abrir.
19
K
227
#5
Bretenaldo
#1
y por haber hecho un borrado de sus dispositivos alegando como pretexto que se trataba de un protocolo habitual (el cual se comprobó que, en realidad, no existía), entre otros indicios.
3
K
14
#6
PaulDurden
#5
Estaba leyendo la noticia y eso no lo encuentro.
1
K
19
#9
Bretenaldo
#6
pero sí lo dice el auto: “el investigado, a diferencia de la investigada, ha hecho desaparecer de sus dispositivos móviles cuanta información pudiera haber en ellos, lo que, al ser así, gracias a ese aseguramiento de prueba que se tuvo presente desde el primer momento, podría haber permitido acceder a una información, presumiblemente relevante, como apunta a ello la propia circunstancia de hacerla desaparecer, quedando, con ello, frustrada una parte de la investigación que podría haberse…
» ver todo el comentario
1
K
17
#10
PaulDurden
#9
Pero también está imputado por eso?
0
K
12
#12
Bretenaldo
#10
el juicio oral está abierto, por lo que no solamente está imputado (investigado) sino formalmente acusado. El borrado de los correos no es un delito en sí, pero sí un indicio de que la información eliminada podría serle perjudicial. Si no fuese así, ¿por qué la borraría?
1
K
17
#15
Dene
#12
"por qué borrarla"???
porque si no en 3 días estaban en los mass mierda de la derechona noticias como donde había comido hace 3 años, con quien se había visto o la marca de pañales que usa...
porque la policía judicial es un nido de corrupción al servicio de "quien pueda hacer" que filtra todo lo filtrable y mas.. aunque no tenga qeu ver con el asunto.
anda que no es una buena razón
1
K
24
#17
chavi
#12
Podría.... o no.
La borraría porque cuando desempeñas un cargo de este tipo y el teléfono contiene datos delicados hacerlo es una buena política
0
K
13
#19
PaulDurden
#12
Ah, es que según me pareció por tu primer comentario sí lo estaba.
0
K
12
#11
CarlosSanchezDiaz
#9
cómo vas a dejar en manos de la UCO el móvil del fiscal general del estado? En qué cabeza cabe? Para que como es habitual se filtre todo? Se difunda a los cuatro vientos sin ninguna responsabilidad por parte de nadie. Que en ese móvil hay información confidencial.
Haber borrado el móvil es un indicio de profesionalidad.
3
K
33
#18
chavi
#11
Es exactamente por eso que el juez le pide a Begoña todos sus emails desde 2018.
Busca fotopollas
0
K
13
#13
Dene
#5
teniendo en cuenta que cualquier cosa que tienen "ciertas policías" aparece siempre publicado en "ciertos medios" aunque no tenga nada que ver con el caso investigado.... pues que quieres que te diga, es de lo poco razonable que ha hecho el gafitas. y mas si no había ninguna orden de entregarlo, claro, si no, sería un delito.
1
K
24
#14
sotillo
#5
Pre texto
0
K
11
#16
chavi
*
#5
Exscto. Por hacer un borrado periódico de un dispositivo con información confidencial propia de su cargo.
Algo que no es delito
0
K
13
#2
Leon_Bocanegra
#0
es duplicada, pero con esas etiquetas no hay quien la encuentre. Lo que nos lleva a qué tb es microblogging
1
K
25
#3
ewok
*
#0
#2
www.meneame.net/story/supremo-abre-juicio-contra-fiscal-general-pero-r
6
K
99
#4
Kikoncito
#2
Llevas razón pero es gracioso.
0
K
7
#7
nach_et
#0
dupe
www.meneame.net/story/supremo-abre-juicio-contra-fiscal-general-pero-r
1
K
14
#8
Emotivo
*
El mundo al revés.
Se puede hablar sin lugar a equívocos de justicia injusta.
0
K
7
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y mientras tanto a la jueza que quería investigar el uso indebido de información altamente confidencial de Hacienda por parte de Montoro y el PP para amilanar a opositores le paran la pieza separada que quería abrir.
porque si no en 3 días estaban en los mass mierda de la derechona noticias como donde había comido hace 3 años, con quien se había visto o la marca de pañales que usa...
porque la policía judicial es un nido de corrupción al servicio de "quien pueda hacer" que filtra todo lo filtrable y mas.. aunque no tenga qeu ver con el asunto.
anda que no es una buena razón
La borraría porque cuando desempeñas un cargo de este tipo y el teléfono contiene datos delicados hacerlo es una buena política
Haber borrado el móvil es un indicio de profesionalidad.
Busca fotopollas
Algo que no es delito
Se puede hablar sin lugar a equívocos de justicia injusta.