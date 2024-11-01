Juez del Supremo mantiene prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro

Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ratificó la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses por el intento de golpe de Estado contra Lula Da Silva en 2023. Mantiene las restricciones al exmandatario de ultraderecha, quien deberá portar tobillera electrónica y no podrá utilizar celular ni redes sociales. Se rechazó el pedido de la defensa de Bolsonaro y se justificó la medida por el riesgo de fuga y la necesidad de garantizar el cumplimiento de la ley.