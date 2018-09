El juez que permitió a Trevijano un tercer mandato como rector cobraba de la URJC

El magistrado Alberto Palomar era profesor de un master de la Rey Juan Carlos (máster de periodismo deportivo) mientras instruía una demanda contra el ex rector y ahora magistrado del Constitucional. No era su única vinculación con la URJC. En julio de 2010, justo en medio del tiempo que duró la instrución de la demanda en su juzgado, el magistrado Alberto Palomar participó en un curso de la Fundación Rey Juan Carlos, de la que es patrono el ex rector Trevijano. En enero de 2010 llegó a su juzgado,la demanda por presentarse a un tercer mandato