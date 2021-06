Un juez ordena la restitución de un profesor de Virginia por hacer comentarios respecto a estudiantes transgénero [ENG]  

Un juez de Virginia ha ordenado la restitución de un profesor que dijo que va en contra de su religión llamar a los niños por pronombres no asociados a su sexo biológico. El juzgado considera que esos comentarios están protegidos por la libertad de expresión. Cross argumentó que “cuando hablaba, pensaba en mis valores, mis estudiantes, mis padres y mis compañeros. Y la verdad es que no estoy solo. Las políticas propuestas atentan contra los estudiantes y nos obligan a violar nuestras creencias y a decir cosas que no son ciertas”.