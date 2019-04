El juez de Lezo no se cree la versión del principal sospechoso de los amaños de OHL

Felicísimo Ramos declaró como testigo en el 'caso Lezo' por las presuntas mordidas de la constructora al expresidente madrileño Ignacio González; su argumento no logró convencer al juez, quien insinuó que una transferencia de 1,4 millones de euros no era tan fácil de olvidar. "Es que con esta cantidad de dinero nos parece un poquito increíble; si usted se dedicara a hacer transferencias de una forma continua por ese importe, yo entiendo que no se acordara, pero no creo que hubiera hecho muchas".