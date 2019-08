El juez fichaje de Igea renuncia a tomar su cargo en la Consejería de Transparencia

José María Crespo desistió de ser el director general de Atención al Ciudadano para no arriesgarse a perder su plaza en Valladolid, ya que un cambio en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial no le garantiza que pueda volver a ella con el sistema de nombramiento efectuado por el Consejo de Gobierno de la Junta. En Castilla y León sólo cabía el nombramiento por acuerdo del Consejo de Gobierno, que se consideraba, según los servicios jurídicos de la Junta como equivalente a un decreto, pero no lo ha considerado así el Consejo General del Poder…