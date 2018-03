Un juez federal muestra su escepticismo sobre permitir a Donald Trump bloquear usuarios de Twitter [ENG]

Un juez federal expresó el jueves su escepticismo sobre si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puede bloquear constitucionalmente a los usuarios de Twitter cuyas opiniones no le gusta seguir y retuitear desde su propia cuenta de Twitter. En una audiencia en la corte federal de Manhattan, la jueza de distrito U.S. Naomi Reice Buchwald le preguntó al abogado de Trump, Michael Baer, si dejar que Trump bloquee a los usuarios de @realDonaldTrump no viola sus derechos de libertad de expresión de la Primera Enmienda de los EE.UU..