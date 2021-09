Un juez federal de Florida se ha negado a anular el mandato de la máscara en el estado (Eng)

El miércoles 15 de septiembre, un juez federal se negó a imponer una prohibición establecida por el gobernador republicano Ron DeSantis para evitar que los estudiantes de Florida usen máscaras a menos que sea por elección durante la pandemia de COVID-19. “En Florida, no habrá cierres, no habrá cierres de escuelas, no habrá restricciones ni mandatos en el estado de Florida”, dijo DeSantis al presentar la orden en el suroeste de Cape Coral.