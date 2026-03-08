edición general
Un juez federal anula los despidos masivos de periodistas de Voice of America ordenados por Trump

Nuevo revés a los intentos de Donald Trump de cercenar por motivos ideológicos la Administración federal y de silenciar las voces críticas. Un juez federal de distrito de Washington consideró inválido este sábado el nombramiento de Kari Lake, la elegida por el presidente de Estados Unidos para desguazar Voice of America, medio fundado por el Gobierno en 1942 para difundir ideas democráticas en la Alemania nazi, que prestaba servicio en 49 idiomas.

