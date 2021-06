Un juez deja libre a un acusado de abuso sexual por usar preservativo

Un juez de los Tribunales de Santa Fe (Argentina), dejó en libertad a un imputado por abuso sexual porque usó preservativo, motivo por el que declaró la falta de mérito en la causa. "No puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, y empujándola y sometiéndola, se tome el tiempo... No puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima, que, según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda", aseguró el magistrado en cuestión, Rodolfo Mingarini.