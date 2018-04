Un juez considera políticas las demandas para que la rojigualda ondee en Cataluña

Según el juez, "se actúa así en Cataluña y no en otras partes del país, a la vista de las circunstancias que se producen actualmente en Cataluña". "Está claro que la interposición de múltiples demandas por parte de la Delegación del Gobierno en Cataluña contra Ayuntamientos que han decidido no colocar la bandera española responde a determinada política, puesto que bajo otros gobiernos de la nación se toleraba sin problema alguno que no se colocase bandera alguna o bien que se omitiera la colocación de la bandera española".