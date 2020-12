El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid ha condenado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a pagar 400 euros por no garantizar "la aptitud del soporte donde instala sus radares".La nulidad se produce porque "al no constar el correcto estado del soporte del radar utilizado" no puede garantizarse su correcto funcionamiento. La sentencia condena, además, a la DGT al pago de 400 euros en costas.