El juez cita a Fernández Díaz y Martínez a un careo por la 'operación Kitchen'

El juez que investiga el caso Kitchen ha citado nuevamente a declarar al ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y su ‘número dos’, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Esta vez no lo harán por separado sino en un careo, dadas las contradicciones en las versiones que mantienen los dos ex altos cargos. En un auto fechado este martes, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acuerda la citación de Fernández Díaz y de Martínez a fin de esclarecer la responsabilidad de ambos en el operativo