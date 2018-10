El juez del caso Villarejo garantizó a un comisario del clan que no ordenaría su arresto

Anticorrupción optó por no contar con el juez para detener a García Castaño en base a los indicios reunidos sobre la venta de datos confidenciales a Villarejo"El magistrado-juez me ha comunicado que no existe intención por el Juzgado de ordenar detención alguna", había registrado el comisario ante notario El Gordo, acusado de organización criminal y otros delitos, conocía las principales líneas de la investigación contra él mucho antes de ser detenido