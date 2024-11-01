Un juez albanés muere en un tiroteo en un tribunal en medio de una creciente indignación por las reformas del sistema judicial

El juez de apelaciones Astrit Kalaja fue asesinado a tiros este lunes dentro de una sala del tribunal en Tirana, capital de Albania, mientras presidía una audiencia sobre una disputa de propiedad. El agresor, identificado por medios locales como Elvis Shkëmbi, de 30 años, era parte del proceso judicial y abrió fuego tras anticipar que perdería el caso. Kalaja murió camino al hospital, mientras que otras dos personas —un padre y su hijo, también involucrados en el juicio— resultaron heridas pero se encuentran fuera de peligro.