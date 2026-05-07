edición general
4 meneos
66 clics
Juegos de SNK que se pueden jugar en consolas, sin necesidad de comprar la Neo-Geo AES+, aunque si que es muy apetecible

Juegos de SNK que se pueden jugar en consolas, sin necesidad de comprar la Neo-Geo AES+, aunque si que es muy apetecible

Ya os he hablado unas cuantas veces de los años 90. Pero, es que, una de las épocas más doradas del sector del videojuego, da para mucho, y lo mejor es que por suerte sigue de actualidad. Gracias en parte a que los juegos y consolas retro siguen teniendo protagonismo. Lo tienen porque llevamos un tiempo viendo como llegan al mercado recopilaciones de juegos arcade, también consolas minis, como la Super Nintendo o la Mega Drive etc...

| etiquetas: videojuegos , artículo , wordpress , ocio , web , retro
3 1 1 K 26 ocio
sin comentarios
3 1 1 K 26 ocio

menéame