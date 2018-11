Los juegos más vendidos en Estados Unidos desde 1995 hasta 2017, ¿son también los mejores?

M Piscatella, analista de The NPD Group especializado en la industria de los videojuegos norteamericana, ha dejado caer una lista con los juegos más vendidos en Estados Unidos desde 1995 hasta 2017. Así, como quien no quiere la cosa.A la hora de elaborar dicho listado no se ha tenido en cuenta el volumen generado por los DLC ni las microtransacciones de cada título, sino solamente las ventas en dólares de los juegos tanto en formato físico como digital. Y en VidaExtra nos hemos preguntado, ¿son acaso esos juegos también los mejores de cada año?