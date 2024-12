Jueces, fiscales y psicofarmacólogos hablan sobre la legalización de las drogas  

"Si tú le quitas el interés económico a un tráfico ilícito has acabado con él". "Parece que si mañana se legaliza la cocaína, al día siguiente me voy a ir a comprar 50 papelinas, y no". "Si pasamos a un sistema regulado, la criminalidad se reduciría mucho o desaparecería". Canadá legalizó hace ya cinco años el consumo recreativo del cannabis. Desde entonces, el Estado ha recaudado cientos de millones de dólares en impuestos y los arrestos relacionados con el cannabis se han reducido un 70%.