El judoca catalán Marc Fortuny sale públicamente del armario:: «No tuve agentes facilitadores»

Para Marc Fortuny no ha sido fácil aceptarse. Su propia homofobia internalizada y la falta de referentes en el mundo del deporte no ayudaron. Hoy es él quien da un paso en ese sentido.«Pensaba ‘si se lo digo a mis compañeros a lo mejor alguien se va a creer que cuando haga un combate le estoy tocando o viendo de otra forma’. Luego te das cuenta de que no es así».« Ya veía que era gay y no sabía cómo gestionarlo. No me veía capaz de seguir compitiendo y estar en el mundo del judo y aceptarme»