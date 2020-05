Los judíos británicos que lucharon contra el fascismo de la posguerra en las calles de Londres (en)

El 43 Grupo se formó en abril de 1946 en Maccabi House, un club deportivo judío en Hampstead, al norte de Londres, un par de meses después de que cuatro ex militares judíos se encontraran con un mitin de extrema derecha en el que se denunciaba a "extranjeros en nuestro medio". Los 43 se comprometieron a detener el fascismo por medios físicos de ser necesario. Pronto se involucraron en enfrentamientos en las calles. "Fueron violentos y radicales", dijo Daniel Sonabend, autor de We Fight Fascists: The 43 Group y su Forgotten Battle for Post-war.