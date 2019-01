Los jubilados británicos en la UE perderán la atención sanitaria gratuita bajo el Brexit sin acuerdo [ing]

Los ciudadanos británicos que se hayan retirado a países de la UE, incluidos España y Francia, ya no tendrán su asistencia sanitaria cubierta por el NHS en caso de que no haya acuerdo con Brexit, ha dicho el gobierno. La confirmación será un golpe para unos 190.000 ciudadanos británicos jubilados en la UE en lugares como las Costas españolas, Provenza en Francia y Toscana en Italia.También podría aumentar la carga del NHS si los pensionistas creen que no tienen otra opción que regresar al Reino Unido para recibir tratamiento.