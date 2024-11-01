Jubilación 2026: nuevos cálculos para la pensión, integración de lagunas y subidas de cotización

Desde el 1 de enero de 2026 entran en vigor nuevas normas que afectan a quienes se jubilan en adelante: se amplía el periodo de cálculo de la base reguladora, se flexibilizan las lagunas de cotización y suben las cotizaciones por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad.
| etiquetas: seguridad social , jubilacion
No van a tener que enfrentarse a quitarnos la pensil , simplemente nos harán la de la rana en el cazo…
No vamos a quedarnos sin pensión, simplemente seguirá subiendo lo que aportamos, y se endurecerán las condiciones para cobrar más. Los que aportan, aportarán más y recibiran menos.