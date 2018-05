Juanmaricón, ilustraciones sobre feminismo y teoría queer  

En ese momento, Juan Manuel, 16 años, maricón, artista y un tanto deprimido, decidió ponerse en serio con la ilustración. «Fue una manera de analizar y plasmar lo que me pasaba por la cabeza», recuerda; «estaba pasando por un mal momento y me ayudó bastante». En un principio sus dibujos, quizá un poco demasiado sarcásticos, un poco demasiado pesimistas, no parecían conectar con sus seguidores, pero de repente hubo dos ilustraciones que lo cambiaron todo.