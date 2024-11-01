edición general
4 meneos
40 clics
Juan del Val y Nuria Roca se 'gastan' el premio Planeta en una casa en la sierra de Gredos

Juan del Val y Nuria Roca se 'gastan' el premio Planeta en una casa en la sierra de Gredos  

La pareja ha visitado la zona con su familia, según se desprende del Instagram de la presentadora

| etiquetas: libros , planeta , premios , juan del val
3 1 6 K 16 actualidad
4 comentarios
3 1 6 K 16 actualidad
pitercio #2 pitercio
Lógico, físicamente les faltaba el cortijo.
2 K 27
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
El matrimonio formado por Juan del Val y Nuria está finalizando la construcción de una casa en la localidad de Candeleda (Ávila), en plena sierra de Gredos.
0 K 20
Uge1966 #3 Uge1966
Pues ya la tenían de antes...
0 K 10
alcama #4 alcama
Enhorabuena.
1 K 9

menéame