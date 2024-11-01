Juan del Val carga contra el Gobierno tras anunciarse la retirada de Eurovisión si participa Israel: "Es un insulto"

Tras las últimas revueltas por el genocidio de Israel en Gaza, han analizado en El Hormiguero la decisión del Consejo de RTVE de retirarse de Eurovisión si continúa Israel en el Festival. Juan del Val ha mostrado su opinión al respecto y ha sido muy contundente con Pedro Sánchez.
| etiquetas: gobierno
Me importa una mierda su opinión.
Pues, conociendo a Israhell, ¡capaz es de quemar todos los libros del mundo!* (ya estén escritos en papel, en sustrato magnético, o en memoria NAND). O al menos intentarlo.**
* Que no sean de su interés.
** Asesinando 'selectivamente' a aquellos autores que no sean de su interés, ... (o como mínimo, metiéndoles cabezas de caballo entre sus sábanas).
Y luego dicen que Franco no hizo nada por España. Y resulta que gracias a él ganamos Eurovisión.
Jaque mate, zurdos.
Por un lado eso les parece fatal porque está muy mal pero por otro "no pueden llamarlo genocidio porque la ONU no es quién para llamarlo así"