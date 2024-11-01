edición general
3 meneos
28 clics
Juan del Val carga contra el Gobierno tras anunciarse la retirada de Eurovisión si participa Israel: "Es un insulto"

Juan del Val carga contra el Gobierno tras anunciarse la retirada de Eurovisión si participa Israel: "Es un insulto"

Tras las últimas revueltas por el genocidio de Israel en Gaza, han analizado en El Hormiguero la decisión del Consejo de RTVE de retirarse de Eurovisión si continúa Israel en el Festival. Juan del Val ha mostrado su opinión al respecto y ha sido muy contundente con Pedro Sánchez.

| etiquetas: gobierno
2 1 2 K 12 actualidad
15 comentarios
2 1 2 K 12 actualidad
Comentarios destacados:    
#8 Leon_Bocanegra
Pobre Juan del Val, como lo están cancelando, al igual que al resto de voces conservadoras. Ya no puede salir en prime time a soltar sus gilipolleces sin que le digan que es un gilipollas.
5 K 73
#6 Albarkas
Juan del Val opina.
Me importa una mierda su opinión.
3 K 59
Veelicus #5 Veelicus
Juan del Val, conocido por chuscarse a la de Waku Waku, eso y ser un impresentable muy amigo de unos cuantos impresentables.
3 K 59
#15 Nuisaint
#5 Esos dos son como los amantes de Teruel...
1 K 19
j0seant #4 j0seant
Me la sopla lo que opine un facha random sin oficio ni beneficio.. ese es uno de los problemas de este país, ir poniéndole el micro a todos los tontos a las tres, a picar piedra los ponía..
3 K 49
yoma #2 yoma
Un insulto, por decirlo suave, es lo que está haciendo Israel. En los libros de historia aparecerá este genocidio y se retratará a toda esa gente que lo justifica.
3 K 38
DarthMatter #13 DarthMatter *
#2 De acuerdo contigo, ... aunque lo que no tengo tan claro es ¿qué 'versión de la historia' es la que perdurará?
Pues, conociendo a Israhell, ¡capaz es de quemar todos los libros del mundo!* (ya estén escritos en papel, en sustrato magnético, o en memoria NAND). O al menos intentarlo.** :-(

* Que no sean de su interés.
** Asesinando 'selectivamente' a aquellos autores que no sean de su interés, ... (o como mínimo, metiéndoles cabezas de caballo entre sus sábanas).
0 K 7
#7 Pivorexico *
Es el final boss cuñado .
2 K 24
#11 Leon_Bocanegra
Cuando Sánchez descubra que los primeros puestos que hemos tenido en tiempos de Franco..., ¡qué disgusto!", ha recordado Rubén Amón. "Y el tercero, que era el de Betty Missiego, se lo dimos a Israel, por ser los últimos que votábamos", ha añadido Rosa Belmonte, cerrando así el debate.


Y luego dicen que Franco no hizo nada por España. Y resulta que gracias a él ganamos Eurovisión.
Jaque mate, zurdos.
1 K 20
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Quién es ese?
0 K 13
#14 solojavi
Seguro que Motos y su cadena pueden poner la pasta para poder enviar representantes a la cutrezvisión y emitirlo en exclusiva para España.
0 K 11
Galero #9 Galero
Un insulto es que salga por la tele a decir sus memeces.
0 K 10
#1 akyrna
No es "un insulto", es otra cosa. Es una jugarreta que le han metido al PP. Les ha hecho daño.
0 K 6
yoma #3 yoma
#1 Les ha hecho daño porque han querido, tan simple como reconocer la evidencia, que es un genocidio, y dejar al margen el enfrentamiento político con el gobierno. Si el Gobierno hubiera estado a favor de Israel, el PP estaría en contra sacando las guillotinas contra el gobierno.
1 K 22
Andreham #12 Andreham
#3 De hecho ya lo hacen porque el PSOE sigue aceptando paso de barcos con armas para Israel.

Por un lado eso les parece fatal porque está muy mal pero por otro "no pueden llamarlo genocidio porque la ONU no es quién para llamarlo así" :-D
0 K 8

menéame